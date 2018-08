So bestätigte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR, dass jüngst in Italien angekommene Menschen zuvor etwa ein Jahr in einem unterirdischen Lager in Libyen gefangen gehalten wurden. Dort seien auch 16 Kinder geboren worden, die aber alle nach ein paar Monaten gestorben seien. "Die Frauen haben etwas hinter sich, das keiner Frau passieren darf", sagte eine Sprecherin. Sowohl die Frauen als auch die Männer seien gefoltert worden, um mehr Geld von ihren Familien zu erpressen. Wegen der EU-Politik sehen es Kritiker auch als zynisch an, dass der Mittelmeer-Einsatz nach einem somalischen Mädchen benannt ist, das am 24. August 2015 an Bord der deutschen Fregatte "Schleswig-Holstein" zur Welt kam.



In Brüssel nimmt man diese Kritik ernst. Zugleich wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Einbindung der libyschen Küstenwache derzeit die einzige Möglichkeit sei, libyschen Schleuserbanden die Geschäftsgrundlage zu nehmen, um damit auch das Leid und die Zahl tödlicher Bootsunglücke zu reduzieren. Dies liegt daran, dass ein Einsatz von EU-Soldaten in den libyschen Küstengewässern oder sogar an Land nicht erlaubt ist.