Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans zeigte sich "zutiefst besorgt" über die Ergebnisse. "Es ist nötig, dass wir dieses Übel nachdrücklich und gemeinsam bekämpfen." Wenn Europa es nicht schaffe, dass sich Juden dort sicher fühlten, "hört es auf Europa zu sein". 28 Prozent gaben in der Umfrage an, sie seien im vergangenen Jahr mindestens einmal belästigt worden, etwa über Hass- oder Drohmails oder durch beleidigende Kommentare in der Öffentlichkeit. In Deutschland gaben dies 41 Prozent der Befragten an und damit so viele wie nirgendwo anders.