Aber der Reihe nach: Vor etwas mehr als zwei Jahren, am 18. März 2016, unterschrieben die EU-Staats- und Regierungschefs den sogenannten Flüchtlingspakt mit der Türkei. In einer Nacht- und Nebelaktion ausgehandelt, half der "Deal" der EU auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Sein Inhalt: Die Türkei sichert ihre Grenzen und hindert Migranten daran, über die Ägäis nach Griechenland zu kommen. Sie erhält dafür von Europa drei Milliarden Euro zur Unterstützung der syrischen Flüchtlinge in türkischen Lagern. Und: Die Türkei verpflichtet sich, Migranten, die in Griechenland kein Bleiberecht bekommen, zurückzunehmen. Im Gegenzug siedelt Europa die gleiche Menge Asylbewerber aus türkischen Lagern legal in den Mitgliedsländern der EU um. Die Botschaft war klar: Die illegale Flucht nach Griechenland darf sich nicht mehr lohnen.



Europa wiederum versprach der Türkei, die EU-Beitrittsgespräche zu beschleunigen, und stellte den Türken Visafreiheit in Aussicht, wenn sie die 72 Kriterien dafür erfüllten.