Die Mehrheit ist offenbar für die Abschaffung der Zeitumstellung. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Bei der EU-Umfrage zur Sommerzeit hat sich die große Mehrheit der Teilnehmer für eine Abschaffung der Zeitumstellung in Frühjahr und Herbst ausgesprochen. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigt. Die EU-Kommission äußerte sich allerdings noch nicht offiziell.



Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer plädierten demnach für ein Ende des Hin und Her. Die meisten wollten eine dauerhafte Sommerzeit. Von den 4,6 Millionen Teilnehmern seien mehr als drei Millionen aus Deutschland.