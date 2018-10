Der Verkehrssektor sei der große Bremser im Klimaschutz, monierte Hofreiter. Der Weltklimarat IPCC fordert einen Rückgang der globalen CO2-Emissionen deutlich vor dem Jahr 2030. In einem Sonderbericht, der am Montag veröffentlicht wurde, erklärte das Wissenschaftler-Gremium "schnelle, weitreichende und beispiellose Änderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen" für notwendig, um die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen.