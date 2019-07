Die Grünalge (lat. Chlamydomonas reinhardtii) ist in Seen und Teichen unbeliebt, denn sie entzieht den maritimen Lebewesen wertvollen Sauerstoff. Die Biologen und Biochemiker haben aber ein paar günstige Eigenschaften der Grünalge erkannt, welche für den Plastikzerlegungsprozess genutzt werden können. Im ersten Schritt präparierten sie die Grünalge - das heißt sie setzen ihr ein bestimmtes Enzym ein. Dieses Enzym ist quasi ein Trigger, der dazu führt, dass die Alge ständig plastikabbauende Enzyme bildet. Kommt nun die Grünalge mit Plastikmüll in Kontakt, entsendet sie plastikabbauende Enzyme. Diese funktionieren dann wie Schneidwerkzeuge, die den Kunststoff zerlegen. Das Prinzip beruht auf einem Eingriff ins Erbgut der Alge - in der Fachsprache Modular Cloning (kurz MoClu) genannt.



Der kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Gentechnik setzt Niko Dalheimer vom Forscherteam entgegen: "Die Umsetzung des Projekts geschieht unter kontrollierten Bedingungen im Labor, dabei wird die gentechnisch veränderte Grünalge nicht in die Umwelt freigesetzt, sondern in einem geschlossenen System wachsen gelassen, um die Abbauprodukte aufreinigen zu können."