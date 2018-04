Die EU-Staats- und Regierungschefs verschieben die Debatte über eine Antwort auf die angekündigten US-Schutzzölle angesichts der Meldungen aus den USA. Das Thema solle jetzt statt am Nachmittag erst am Abend nach einer offiziellen Mitteilung aus Washington beraten werden, heißt es in Brüssel. In den vergangenen Wochen hatte die EU bereits eine Serie von möglichen Gegenmaßnahmen gegen die USA vorbereitet. Der Präsident des Europaparlaments begrüßte in Brüssel beim EU-Gipfel die Nachricht aus Washington. "Sollte dies offiziell bestätigt werden, dann ist das sicher eine Nachricht, die in die richtige Richtung geht", sagte Antonio Tajani. Die USA und Europa seien zwei Seiten ein und derselben Medaille. Europa stelle keine Gefahr für die USA dar. Das Problem der Überkapazitäten auf dem internationalen Stahlmarkt wurzele in China.