EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Archivbild Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Die Chancen für ein Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien sind nach Einschätzung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zuletzt gestiegen. Das Annäherungspotenzial habe in den vergangenen Tagen zugenommen, erklärte Juncker.



Die Verhandlungen waren in eine Sackgasse geraten, nachdem die EU im September den Vorschlag der britischen Premierministerin Theresa May für die künftigen Wirtschaftsbeziehungen als inakzeptabel abgelehnt hatte.