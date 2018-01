Während Brüssel im Prinzip die Rechte und Pflichten von, sagen wir, Polen in Großbritannien und Briten in Spanien so festschreiben möchte, wie sie im Moment sind (gleichberechtigt mit inländischen Briten oder Spaniern), wollen die Briten ein Einwanderungsgesetz verabschieden, dass zwar auch Rechte festschreibt, die sich aber deutlich von denen, die Inländer genießen, unterscheiden. Genau darum wird es in der ersten Runde am Montag in Brüssel gehen, aber nicht nur.