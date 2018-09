EU-Chefunterhändler Michel Barnier (Archiv). Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier hält eine Einigung in den Austrittsgesprächen mit Großbritannien in den kommenden zwei Monaten für realistisch. Das sagte Barnier im slowenischen Bled.



Großbritannien wird die EU am 29. März 2019 verlassen. Beide Seiten hatten sich Mitte Oktober als Zielmarke für ein Austrittsabkommen gesetzt. Es soll eine Schlussrechnung für Großbritannien und die Rechte von EU-Bürgern auf der Insel regeln. Ziel ist zudem eine Übergangsphase bis Ende 2020.