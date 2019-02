Barnier hofft auf Bewegung aus London.

Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Großbritannien muss sich nach Ansicht des Brexit-Chefunterhändlers der EU, Michel Barnier, im Streit um die Bedingungen für das Ausscheiden aus der EU bewegen. "Irgendetwas muss sich bewegen auf der britischen Seite", forderte er. Barnier reagierte damit auf das Nein von Premierministerin Theresa May zum Vorschlag des Oppositionsführers Jeremy Corbyn für eine dauerhafte Zollunion mit der EU. In einem dreiseitigen Brief an den Labour-Chef zeigte May sich aber zu weiteren Gesprächen mit der Opposition bereit.