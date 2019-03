Es wird keine weiteren Zusicherungen geben, sagt Barnier.

Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Der Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, hat von London eine klare Linie für den Austritt aus der Europäischen Union gefordert. "Das Vereinigte Königreich - das ist seine Verantwortung - muss uns sagen, was es für unsere zukünftigen Beziehungen will", sagte Barnier in Straßburg.



"Eine Verlängerung der Verhandlung - um was zu tun?", fragte Barnier. Die EU sei so weit gegangen, wie sie konnte, betonte er. "Es wird keine weiteren Zusicherungen oder Interpretationen geben."