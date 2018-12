Das war nun doch ein bisschen Hopplahopp: Die schon für 2019 angekündigte Abschaffung des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit lässt sich in der Europäischen Union so schnell nicht umsetzen. "Frühestens 2021 ist es so weit, dass die Zeitumstellung beendet wird", sagte Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer als Vorsitzender der EU-Länder. Andernfalls drohe ein "Zeit-Fleckerl-Teppich" in Europa. Die Gegner des Uhrendrehs müssen sich also gedulden, vor allem in Deutschland.