Europäisches Parlament in Straßburg.

Quelle: Michal Svìtok/TASR/dpa

Die Europäer sollen besser vor Betrügereien im Onlinehandel und vor riskanten Stoffen in Lebensmitteln geschützt werden. Das Europaparlament billigte mehrere Gesetzesvorlagen, die den Verbraucherschutz voranbringen sollen.



So werden höhere Strafen für Firmen festgelegt, die im Onlinehandel ihre Kunden betrügen. Darüber hinaus sollen doppelte Qualitätsstandards von Produkten in Europa verboten werden: also etwa minderwertige Lebensmittel wie Fischstäbchen mit weniger Fisch in Osteuropa.