Der Verteidigungsfonds wurde bereits im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. "Mit unseren Vorschlägen wird es für die EU einfacher, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen", sagte Vize-Kommissionschef Jyrki Katainen. Zum ersten Mal in der Geschichte der EU sei ein Teil des Haushalts für gemeinsame Investitionen in neue Technologie und Ausrüstung vorgesehen. Ein Teil des Geldes soll für revolutionäre Technik und innovative Ausrüstung ausgegeben werden. Beschlossen sind vorerst 17 Militärprojekte, darunter Rüstungsvorhaben wie Unterwasser-Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge.