Sitzungssaal der UN in Geneva. Archivbild

Quelle: Magali Girardin/Keystone/dpa

Die mit Flüchtlingen und Migranten befassten UN-Organisationen sehen in den jüngsten informellen EU-Beratungen positive Entwicklungen. Sie begrüßten einen "Konsens, dass die willkürliche Internierung von Flüchtlingen und Migranten in Libyen enden muss".



Sie lobten auch positive Schritte zur Seenotrettung im Mittelmeer. Nach Angaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron erklärten sich acht Länder bereit, an der Verteilung von geretteten Migranten mitzuwirken.