Eine Wahlurne mit der Aufschrift «Europawahl». Symbolbild

Quelle: Fredrik Von Erichsen/dpa

Bei einer Verschiebung des Brexits über den 22. Mai hinaus müssten die Briten am Folgetag an der Europawahl teilnehmen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin. Die Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai statt.



"Die Briten wählen immer donnerstags. Und das ist in diesem Fall der 23. Mai", so die Sprecherin. Der Tag vor dem Beginn der Europawahl wäre das letzte Datum, das es Großbritannien erlauben würde, nach einem EU-Austritt eine Teilnahme an der Wahl abzusagen.