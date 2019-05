Die höchste Wahlbeteiligung gab es mit 74,4 Prozent in St. Wendel im Saarland, dahinter folgt Starnberg in Bayern mit 71,9 Prozent. Insgesamt gab es u.a. im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen zahlreiche Landkreise mit hoher Wahlbeteiligung.



Die geringste Wahlbeteiligung gab es mit 47,6 Prozent im Landkreis Regen in Niederbayern, gefolgt von 48,2 Prozent in Neumünster in Schleswig-Holstein.