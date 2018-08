Die von Nelson Chamisa angeführte Oppositionspartei MDC befürchtet angesichts der verzögerten Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidentenwahl vom Montag Wahlbetrug. "Je länger es dauert, desto mehr steht die Glaubwürdigkeit in Frage", sagte Brok. Die Ergebnisse der Präsidentenwahl seien in den Wahllokalen zuerst gezählt worden, nun würden sie aber erst nach jenen der Parlamentswahl bekanntgegeben, erklärte er. Der Leiter der Beobachter des EU-Parlaments, der Abgeordnete Norbert Neuser, sagte, die Wahlkommission müsse nun völlig transparent vorgehen, damit "das Ergebnis von der ganzen Bevölkerung akzeptiert wird."



Die Zanu-PF kann unterdessen auch nach dem Ende der Mugabe-Ära mit einer Mehrheit im Parlament rechnen. Nach der Auszählung von rund drei Viertel der Stimmen entfielen 52 Prozent auf die Partei von Präsident Emmerson Mnangagwa und 20 Prozent auf die Oppositionspartei MDC-T, wie die regierungsnahe Tageszeitung "Herald" am Mittwoch berichtete. Das Ergebnis der Präsidentenwahl wird für Samstag erwartet.