Ganz im Gegensatz zu Nigel Farages neuer monothematischer Brexit-Partei. Die liegt in der letzten Umfrage von Opinium am 7. Mai mit 29 Prozent vor allen anderen. Farages Botschaft ist denkbar simpel: Nur mit ihm gibt es einen "echten Brexit", und das ist der Brexit ohne Handelsvereinbarung mit der EU. Auch wenn nahezu ausnahmslos alle Ökonomen vor den katastrophalen Folgen eines "No Deal"-Brexits warnen, gaben bei einer Umfrage im Januar 75 Prozent der konservativen Parteimitglieder an, "No Deal" sei ihr liebstes Brexit-Modell. In der Gesamtbevölkerung ist es immerhin jeder Vierte. Damit ist der ungeordnete Austritt doppelt so beliebt wie Theresa Mays Deal.