Die meisten Asylbewerber kommen immer noch aus Syrien. Archivbild

Quelle: Jens Wolf/zb/dpa

Die meisten Asylanträge werden im EU-Vergleich nach wie vor in Deutschland gestellt. Von Juli bis September hätten rund 37.300 Menschen erstmals internationalen Schutz in der Bundesrepublik beantragt, teilte Eurostat mit.



Damit entfiel EU-weit mehr als jeder fünfte Antrag (22 Prozent) auf Deutschland. Zusammen mit Frankreich (30.500) und Spanien (25.800) bearbeiteten deutsche Behörden mehr als die Hälfte aller Anträge, die in der EU gestellt wurden. Die meisten Asylbewerber kommen weiter aus Syrien (20.900 im dritten Quartal).