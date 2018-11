In Deutschland wird viel Plastikmüll verursacht.

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In Deutschland wird pro Einwohner deutlich mehr Plastikmüll verursacht als im Durchschnitt der Europäischen Union. Im Jahr 2015 lag die Bundesrepublik mit 37 Kilogramm Plastikmüll pro Kopf rund sechs Kilogramm über dem EU-Schnitt, wie aus einer Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht.



Den meisten Plastikabfall pro Kopf verursachen der Studie zufolge die Iren mit rund 61 Kilogramm im Jahr. In Bulgarien fallen hingegen nur etwa 14 Kilogramm an.