Frankfurter Banken-Skyline. Quelle: Boris Roessler/dpa

Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) dämpft die Erwartungen an den diesjährigen Banken-Krisentest der europäischen Aufseher. Die Leistungsfähigkeit solcher Tests auf Grundlage hypothetischer Szenarien dürfe weder überschätzt noch unterschätzt werden, erklärte der BdB in Frankfurt.



Europas Bankenaufseher wollen die Ergebnisse des jüngsten Stresstests am 2. November veröffentlichen. Stellen mussten sich der Prüfung 48 Banken beziehungsweise Bankengruppen aus 15 europäischen Staaten.