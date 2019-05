EU-Wettbewerbshüter verhängen Strafe gegen Großbanken. Archivbild

Fünf Großbanken müssen wegen unerlaubter Absprachen und dubioser Machenschaften eine Milliardenstrafe zahlen. Die EU-Kommission belegte JPMorgan, Barclays, Citigroup, Mitsubishi UFG und die Royal Bank of Scotland mit einer Strafe von insgesamt 1,07 Milliarden Euro, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.



In der Weltfinanzkrise ab 2008 richteten Banken erhebliche Schäden an. Die Schweizer Großbank UBS kam straffrei davon, weil sie die Wettbewerbshüter über die Absprachen informiert hatte.