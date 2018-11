Dass die EU manche Antibiotika allein für Menschen reservieren will, sieht er hingegen kritisch: "Reserveantibiotika für Menschen vorzuhalten ist im Grunde genommen richtig, aber uns ist wichtig, dass für spezielle Situationen der Gebrauch unter tierärztlicher Aufsicht nicht vollständig verboten wird." Unterm Strich sind weniger Antibiotika in der Landwirtschaft ohnehin nur ein Schritt im Kampf gegen multiresistente Keime. "Bei vielen Erregern, die gegen Antibiotika resistent sind und beim Menschen Infektionen verursachen, wissen wir, dass sie nicht aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen", sagt Robin Köck, Chefarzt am Institut für Hygiene der DRK-Kliniken in Berlin. "Auch in der Humanmedizin muss man darauf achten, Antibiotika sachgerecht einzusetzen."