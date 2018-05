In den Verhandlungen bis zuletzt umstritten waren die Regeln für einen milliardenschweren Fonds, der ärmere EU-Länder bei der Modernisierung von Kraftwerken unterstützen soll. Umweltschützer warnten, dass das Geld auch in klimaschädliche Kohlekraftwerke in Osteuropa fließen könnte. Dies soll aber bis auf wenige Ausnahmen in Bulgarien und Rumänien nicht möglich sein, wie es aus Verhandlungskreisen hieß.