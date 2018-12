May wisse, so wie die anderen Staats- und Regierungschefs, dass im Grunde nichts mehr zu verhandeln sei. Die irische Grenzfrage sei vor- und zurückdiskutiert. Ein Kompromiss liege auf dem Tisch, ein anderer scheine nicht möglich. May müsse aber für das heimische Publikum trotzdem zeigen, dass sie kämpft. Die EU werde dabei so gut wie möglich assisitieren. So habe EU-Ratschef Donald Tusk ein Last-Minute-Gespräch mit May vor Beginn des Gipfels angekündigt. "Herauskommen wird aber höchstens ein mageres Papier, in dem die EU nochmal zusichert, dass auch sie die Notfalllösung für die irische Grenze nicht will", so Gellinek. Und so werde May noch einmal auf Zeit spielen.