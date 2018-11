Seit Jahren schon wird in Europa über das Telekom-Paket diskutiert. Groß war die Freude, als im Sommer 2017 für Roaminggebühren das Roam-Like-at-Home-Prinzip eingeführt wurde. Seitdem fallen keine zusätzlichen Gebühren mehr an, wenn man aus dem Urlaub in die Heimat telefoniert. Doch wer von zu Hause in ein anders EU-Land telefoniert, wird manchmal ganz schön abgezockt.