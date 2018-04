"Diese Woche hat Deutschland die Aufnahme von über 10.000 Flüchtlingen im Rahmen des Resettleprogramms zugesagt", so Avramopoulos. Deutschland sei erneut zur Stelle, wenn es um internationale Solidarität gehe. Avramopoulos drängt Deutschland aber gleichzeitig zu einem baldigen Ende der Grenzkontrollen, die im Zuge der stark gestiegenen Übertritte an der bayerisch-österreichischen Grenze 2015 angeordnet wurden.



Er werde solchen Kontrollen "nicht für immer" zustimmen, sagte der Kommissar. "Wir müssen zügig zur normalen Funktionsweise des Schengen-Systems zurückkehren." Die Wiedereinführung dauerhafter Grenzkontrollen im Schengenraum wäre ein schwerer Rückschlag. Es gehe um Reisefreiheit und das Gefühl, in der EU zusammenzugehören.