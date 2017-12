Aus den Schlussanträgen des Generalanwalts Yves Bot geht hervor, dass sich auch Ungarn und die Slowakei an der Verteilung von Flüchtlingen in der EU beteiligen müssen. Die beiden Länder hatten gegen Verpflichtung geklagt, sich an der Verteilung und Aufnahme von weit mehr als 100.000 Flüchtlingen aus den Hauptankunftsländern Italien und Griechenland beteiligen zu müssen.