Bei einem verspäteten Charterflug muss die Fluggesellschaft eine Entschädigung an die Passagiere zahlen, die den Flug angeboten hat. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch in einem Fall, in dem ein Konzern Flugzeug und Besatzung bei einem anderen Unternehmen gemietet hatte. Die vermietende Fluggesellschaft ist demnach nicht zu einer Entschädigungszahlung verpflichtet. (Az. C-532/17)