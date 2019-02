In Portugal fällt für die meisten Autobahnen eine Maut an. Die Gebühren werden entweder konventionell an Mautstationen mit direkter Bezahlung oder mit Hilfe elektronischer Systeme erhoben und richten sich nach der gefahrenen Strecke. An den konventionellen Mautstationen wird an der Einfahrt ein Ticket gezogen, das beim Verlassen oder Wechseln der Autobahn in bar oder mit Kreditkarte bezahlt wird. Auf einigen Autobahnen gibt es ausschließlich elektronische Mautportale. Die Strecke Lissabon-Faro kostet mit dem Pkw 22,15 Euro.