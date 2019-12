Konkret geht es um den früheren Vizepräsidenten der autonomen Regierung von Katalonien, Oriol Junqueras. Nach dem vom spanischen Verfassungsgericht ausgesetzten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien im Oktober 2017 wurde er zusammen mit zahlreichen weiteren Aktivisten in Untersuchungshaft genommen.



Am 14. Oktober dieses Jahres wurde Oriol Junqueras dann zu 13 Jahren Haft verurteilt. Allerdings war er ein paar Monate zuvor in das Europäische Parlament gewählt worden.