Es geht also um die Frage, inwieweit das Europarecht in bestehende nationale Strukturen eingreifen darf. Nach den Europäischen Verträgen muss die Europäische Union den Status der Kirchen in den EU-Mitgliedsstaaten achten und darf diesen nicht beeinträchtigen. In Deutschland ist die kirchliche Selbstverwaltung im Grundgesetz (Art. 140 GG) garantiert. Das ist in Europa eine Besonderheit. Ob dies dazu führt, dass sich die Kirche weitestgehend der gerichtlichen Kontrolle entziehen kann, steht nun in Frage.