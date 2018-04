Ja. Zum einen hatte das Gericht im Dezember in einer vorläufigen Entscheidung Polen zum sofortigen Stopp des Holzeinschlags verdonnert und für den Fall der Nichtbeachtung mit 100.000 Euro Zwangsgeld pro Tag gedroht. Polen stellte die Arbeiten daraufhin ein. Im Hauptsacheverfahren stützte EuGH-Generalanwalt Yves Bot dann in einem Gutachten die Auffassung, dass EU-Recht verletzt worden sei, genauer: die Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie. Brutstätten gefährdeter Arten seien bedroht. Ob der Holzeinschlag den Borkenkäfer bekämpfen könne, sei in der Wissenschaft umstritten, schrieb Bot. Doch hätten in jedem Fall mögliche negative Folgen abgewogen und Alternativen geprüft werden müssen. Das habe Polen versäumt. Die EuGH-Richter folgen ihren Gutachtern häufig, wenn auch nicht immer.