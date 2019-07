Der Europäische Gerichtshof hat am Montagmorgen ein Urteil gefällt, das sowohl wegweisend und erforderlich, als auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Interessenslagen ausgewogen erscheint. Unternehmen, die einen "Like"-Button einbinden und damit Daten an Facebook und Co. übertragen, tun dies, weil sie sich einen wirtschaftlichen Vorteil daraus erhoffen. Denn die Zusammenarbeit mit Social-Media-Unternehmen zieht eine gezieltere und effektivere Werbung für die eigenen Produkte mit sich.



Facebook sichert dabei zu, dass die Datenerhebung und -verarbeitung rechtmäßig geschieht. Durch diese Versicherung zogen sich Webseitenbetreiber bis zu diesem Urteil aus der Verantwortung. Was mit den Daten geschah, war somit zweitrangig. Das wird zukünftig nicht mehr möglich sein.