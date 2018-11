Das EuGH hat über Rechte bei nicht genommenem Urlaub geurteilt. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub darf nach Urteilen des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg nicht automatisch deshalb verfallen, weil der Arbeitnehmer keinen Urlaub beantragt hat. Das darf nach EU-Recht nur dann geschehen, wenn der Arbeitgeber nachweisen kann, dass er seinen Angestellten die Chance gegeben hat, Urlaub zu nehmen.



Nach deutschem Recht erlischt der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub in der Regel am Ende des Arbeitsjahres, falls kein Urlaubsantrag gestellt wurde.