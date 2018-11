Allgemein gilt: Die europäischen Richtlinien zur Arbeitszeitgestaltung dienen dem Arbeitnehmerschutz. So soll vermieden werden, dass der abhängige Arbeitnehmer Benachteiligungen erdulden muss, weil er Angst um seine berufliche Existenz oder Zukunft hat. So haben Arbeitnehmer vielfältige Gründe, warum sie keinen Urlaub beantragen: "Passt gerade nicht, weil großes Projekt"; "Gerade schlecht, weil so viele Kollegen krank" - die Liste ist endlos.