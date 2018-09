Passagiere vor den Ticketschaltern von Vueling. (Archivbild) Quelle: Andreu Dalmau/EFE/dpa

Bei Flugstreichungen müssen Airlines ihren Kunden den komplett bezahlten Preis samt Vermittlungsgebühren von Dritten erstatten, wenn sie von dieser Provision wussten. Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg (Az. C-601/17).



In dem verhandelten Fall wurde der Flug einer Familie aus Hamburg gestrichen. Die Airline Vueling wollte anschließend nur den reinen Ticketpreis ersetzen und nicht die gezahlte Provision an das Online-Portal Opodo, über welches gebucht wurde.