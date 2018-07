Gentechnisch veränderte Organismen, kurz GVO, unterliegen strengen europäischen Regeln. So dürfen in der EU nur jene GVO in die Umwelt und in den Verkehr gebracht werden, die auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft und danach zugelassen worden sind. Für Verbraucher dürfte auch die Kennzeichnung einen Unterschied machen: Lebensmittel, deren Zutaten als gentechnisch verändert wahrgenommen werden, stoßen in Deutschland oft auf Misstrauen. Und "Gentechnik durch die Hintertür", also durch mangelnde Kennzeichnung, lehnen viele ab.