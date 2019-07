Bürotürme des Europäischen Gerichtshofs. Symbolbild

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

EU-Staaten dürfen Sender mit Hassbotschaften ins Bezahlfernsehen verbannen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg bestätigte eine entsprechende Entscheidung in Litauen gegen einen Sender, der sich auf Russisch an die russische Minderheit in dem Baltenstaat richtet.



Die litauische Fernsehkommission hatte 2016 verfügt, den Kanal ein Jahr nur noch im Bezahlfernsehen zuzulassen. Hintergrund war eine Sendung, die Falschinformationen verbreitet haben soll, um Hass zu schüren.