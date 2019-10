Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Der EuGH könnte heute einen Wendepunkt in dieser Entwicklung eingeleitet haben: Hintergrund ist ein Verfahren der ehemaligen Grünen-Vorsitzenden in Österreich, Eva Glawischnig, gegen Facebook. In verschiedenen Posts auf Facebook wurde sie u.a. als "miese Volksverräterin", "korrupter Trampel" und Angehörige einer "Faschistenpartei" bezeichnet. Hiergegen ging sie gerichtlich vor und bekam Recht. Allerdings war das österreichische Berufungsgericht der Auffassung, dass Facebook nicht verpflichtet werden könne, aktiv nach wort- und sinngleichen Äußerungen zu suchen. Der Oberste Gerichtshof in Österreich rief daraufhin den EuGH zur Klärung der Rechtsfragen an.