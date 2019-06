EuGH-Urteil zur Einrichtung von Messstationen. Archivbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Bei der Messung von Luftschadstoffen in Europa gelten nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) strenge Vorgaben. Schon die Überschreitung von Grenzwerten an einzelnen Messstellen gelte als Verstoß gegen EU-Regeln, befanden die obersten Richter in Luxemburg (Rechtssache C-723/17).



Bürger können zudem bei Gericht überprüfen lassen, ob Messstationen richtig platziert sind. In Deutschland werden an vielen Stellen Schadstoffwerte überschritten.