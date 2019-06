Das heutige Urteil ist genau so, wie wir Juristen es erwartet haben. Dieses Urteil bestätigt einfach die Argumente von vielen polnischen Rechtsanwälten. Die politische Macht, egal ob Parlament, Regierungsminister oder Staatspräsident, darf nicht beeinflussen, bis wann und ob überhaupt der Richter ein Richter ist. Die Judikative ist von den anderen Mächten unabhängig. So sagt es die polnische Verfassung und so sagt es auch das EU-Recht. Der EuGH hat es heute bestätigt. Damit wurde klargestellt: Wenn man das Rentenalter der Richter so ändert, das die Richter dadurch von einem Tag auf den anderen keine Richter mehr sind, dann verstößt das gegen die Grundsätze der Unabsetzbarkeit der Richter und der richterlichen Unabhängigkeit.



Der EuGH machte auch klar: Es darf nicht sein, dass die Exekutive - ein Minister oder in diesem Fall der Staatspräsident - ein willkürliches Recht bekommt, zu entscheiden, ob ein Richter weiter angestellt bleiben kann oder nicht. Das ist als wäre der Richter Kunde des Politikers und nur wenn er sich bei dem Politiker beliebt macht, wird er seine Stelle behalten. So darf das aber nicht sein. Der Richter braucht die Garantie der Unabhängigkeit. Und nur er oder die anderen Richter dürfen entscheiden, ob er weiter an der Stelle bleibt.



In Zeiten des wachsenden Populismus und autoritären Trends in Polen, Italien, Rumänien oder Tschechien, spürt man die Angst. Niemand stoppt den Machthunger auf die Justiz. Und heute hat der EuGH es klar gesagt: die Richter sind unabhängig und die politische Macht kann sie nicht absetzen.