Nach EU-Recht ist für einen Flüchtling grundsätzlich das Land zuständig, über den er erstmals in die EU gelangte. Menschenrechtler sehen die Aufenthaltsbedingungen und Lebensverhältnisse für Flüchtlinge in mehreren EU-Staaten aber als kritisch an. Zahlreiche Flüchtlinge in Deutschland machen daher geltend, eine Rückkehr in das Einreiseland sei unzumutbar und daher nun Deutschland für das Asylverfahren zuständig.



Nach den Luxemburger Urteilen ist dies nicht ausgeschlossen, die Hürden hängen aber hoch. Danach darf Deutschland Flüchtlinge in das Einreiseland rückführen, es sei denn dies würde Flüchtlinge "in eine Lage extremer materieller Not versetzen, die gegen das Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung verstößt".