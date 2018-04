Polen hat in den letzten Jahren zu wenig gegen die dauerhaft zu hohen Feinstaubwerte getan. So urteilte am Donnerstag der EuGH nach einer Klage der europäischen Kommission. Nun muss das Land "unverzüglich" Schritte zur Verbesserung unternehmen, da sonst finanzielle Sanktionen drohen. Auch gegen Deutschland läuft derzeit ein Vertragsverletzungsverfahren wegen zu großer Luftverschmutzung.