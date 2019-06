Der Oberste Gerichtshof in Österreich will in diesen Fragen nun Klarheit vom Europäischen Gerichtshof (EuGH). Er hat dem höchsten europäischen Gericht vor einigen Monaten Fragen zur Beantwortung vorgelegt. Hintergrund ist ein Verfahren der ehemaligen Grünen-Vorsitzenden in Österreich, Eva Glawischnig, gegen Facebook. In verschiedenen Posts auf Facebook wurde sie unter anderem als "miese Volksverräterin", "korrupter Trampel" und Angehörige einer "Faschistenpartei" bezeichnet.