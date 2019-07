Das europäische Recht erlaubt Datentransfers außerhalb der EU daher prinzipiell nur in Staaten, in denen ein dem europäischen Datenschutzstandard vergleichbares Schutzniveau besteht. Zu solchen Ländern gehören etwa die Schweiz, Argentinien, Israel und neuerdings auch Japan, nicht aber die USA. Die Vereinigten Staaten kennen kein Grundrecht auf Datenschutz, wie es in Europa in Artikel 7 und Artikel 8 der Grundrechtecharta der EU vorgesehen ist. Zwar gibt es auch dort einige Datenvorschriften, doch haben etwa Ausländer keine Möglichkeit, vor Gericht gegen die Verwendung ihrer Daten vorzugehen.