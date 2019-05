Eine Karte zur Arbeitszeiterfassung. Archivbild

Quelle: Armin Weigel/dpa

Arbeitgeber sollen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verpflichtet werden, die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. Alle EU-Staaten müssten dies durchsetzen, entschied der EuGH.



Nur so lasse sich überprüfen, ob Arbeitszeiten überschritten würden. Und nur diese Dokumentation garantiere die in EU-Richtlinien und in der EU-Grundrechtecharta zugesicherten Arbeitnehmerrechte. Das Urteil könnte auch Auswirkungen auf den Arbeitsalltag in Deutschland haben.