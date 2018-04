Karte von Polen mit dem Waldgebiet Bialowieza Quelle: ZDF

Im Juli 2017 verklagte die EU-Kommission Warschau vor dem EuGH. Der verfügte einen sofortigen Stopp der Abholzung. Die polnische Regierung, allen voran Umweltminister Szyszko, zeigten sich völlig unbeeindruckt. Erst eine Strafandrohung der EU Ende letzten Jahres ließ die Regierung einlenken.

Bei dem Verfahren geht es aber nicht nur um den Urwald - es geht auch um das Verhältnis zwischen Polen und der EU. Denn just im Dezember trat mit Mateusz Morawiecki ein neuer Premierminister sein Amt an in Polen. Der weltgewandte Banker, so die Hoffnung der PiS, sollte in und mit Brüssel besser klar kommen als Vorgängerin Beata Szydlo.